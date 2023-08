Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 16 agosto: notizie Serie A

La Juventus questa mattina ha giocato contro l’Alessandria a porte chiuse, vincendo l’ultimo test pre Udinese per 5-0. I segnali positivi sono arrivati da Fagioli e Pogba, entrambi in campo e in gol.

Intanto il presidente dell’AIC, Calcagno, ha chiesto il reintegro di Bonucci in rosa.

