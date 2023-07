Il dirigente Daniele Faggiano ha parlato a A tutto mercato minuto per minuto, trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva. Il suo commento su Lukaku tra Inter e Juve.

LUKAKU – «Non posso dire quello che penso… Però ecco, l’Inter ha fatto bene. Questi cambiamenti repentini di agenti la dicono tutta sulla situazione, ultimamente pensava più a questo, o a far cambiare agente ai compagni, che al campo. Non mi meraviglia questa situazione, vi dico la verità, però non pensavo fosse cambiato così tanto… L’Inter mi è piaciuta nel dirgli arrivederci e grazie».

