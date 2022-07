Queste le parole di Daniele Faggiano a Sky Sport, il ds della Sampdoria rivela un aneddoto sul Milan e i suoi dirigenti.

Le parole di Daniele Faggiano ds della Sampdoria che rivela un fatto sul Milan e su Maldini e Massara, le parole a Sky: “Quando il Milan non ha rinnovato determinati calciatori ho chiamato Massara e Maldini per fargli i complimenti, hanno dato nuova linfa al calcio: prima eravamo succubi, ora è tutto cambiato. Morto un papa se ne fa un altro, sono stati precursori. Forse questo può dare più forza ai direttore sportivi.“

Oscar Damiani a Tuttomercatoweb parla così della questione Dybala: “Il Milan è molto in ritardo sul mercato rispetto alle altre? Finora ci sono stati pochi colpi in generale nel mercato delle grandi, quindi non è proprio in ritardo. C’è tutto il tempo per arrivare agli obiettivi prefissati. Dybala? Penso di no, ad ora c’è solo l’Inter.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG