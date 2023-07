Fagioli campione vero: fa un regalo stupendo ad un bambino. Il gesto raccontato dallo stesso centrocampista – VIDEO

Fagioli entra di diritto nel cuore dei tifosi della Juve grazie ad un gesto che ha fatto rapidamente il giro dei social.

Direttamente dalle storie di #Fagioli Questo bambino ha dato a tutti la dimostrazione di amore, passione e felicità.

Loro ne sanno più di noi.#Juventus pic.twitter.com/MvcJGWTjMr — ᑭᗩᘔᘔOᑭᗴᖇYIᒪᗪIᘔ (@pazzamentejuve) July 25, 2023

Il centrocampista bianconero, attraverso una stories pubblicata su Instagram, ha pubblicato il video di un bambino in carrozzina che si emoziona per il regalo ricevuto: una maglia numero 44 autografata dallo stesso Fagioli. A condividere la sua gioia ci sono i familiari e alcuni amici. Fagioli si conferma campione vero: in campo e fuori.

The post Fagioli campione vero: fa un regalo stupendo ad un bambino – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG