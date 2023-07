McKennie Juve, futuro in bilico: il club vuole venderlo, ma mancano offerte. La situazione di mercato del centrocampista

Il futuro di McKennie alla Juve è in bilico nonostante Allegri l’abbia portato negli Usa per la tournée. In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, il club bianconero ha intenzione di vendere il centrocampista per incassare soldi da reinvestire.

La situazione di mercato attuale di McKennie, però, non aiuta. Al momento alla Juve non sono arrivate offerte, ma solo interessamenti di squadre di Bundesliga, Premier League e tuche.

