Vlahovic e Yildiz si sono sfidati a centrare la porta con la palla da football americano.

L’attaccante serbo della Juve e quello turco-tedesco della Next Gen sono stati immortalati in un video pubblicato dai bianconeri su Instagram. Se il giovane manca per poco l’obiettivo, l’ex Fiorentina col suo mancino non sbaglia.

