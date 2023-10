Fagioli e Pogba out, emergenza a centrocampo? Allegri la risolve così: ecco i tre esperimenti per sopperire alle assenze

Fagioli e Pogba sono out per il caso scommesse e la positività al doping, per cui la Juve si trova in una situazione di emergenza a centrocampo. Allegri, intervenuto in conferenza stampa vigilia della partita col Milan, ha svelato i tre esperimenti a cui sta pensando per sopperire alle assenze.

ILING O YILDIZ MEZZ’ALA – «Più probabile che Iling faccia la mezz’ala di Yildiz, è molto bravo ma è più una seconda punta, è un giocatore che fa gol e fa fare gol. Difficilmente farà la mezz’ala. Poi ci sono altre soluzioni. McKennie torna a centrocampo, Iling può fare la mezz’ala, più avanti potremo giocare a due, soluzioni ne troveremo. Vista la squalifica di Fagioli e l’assenza di Pogba, con noi da ieri si è aggregato e sarà stabilmente con noi Nonge, 2005 molto bravo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI MILAN JUVENTUS

The post Fagioli e Pogba out, emergenza a centrocampo? Allegri la risolve così: ecco i tre esperimenti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG