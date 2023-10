Danilo e Alex Sandro infortunati, Allegri cambia modulo in Milan Juve? Ecco cosa ha in mente per la partita di San Siro

Allegri in conferenza stampa di presentazione di Milan Juve ha svelato cosa ha in mente per quanto riguarda la difesa viste le assenze degli infortunati Danilo e Alex Sandro.

CAMBIO MODULO VISTE LE ASSENZE IN DIFESA DI DANILO E ALEX SANDRO – «Abbiamo Rugani, abbiamo Huijsen, non dovremo cambiare assolutamente niente ma l’importante è avere l’approccio giusto in una partita importante e difficile».

