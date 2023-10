Vlahovic torna col Milan. Allegri: «Giocherà titolare? Non so, decido oggi». Le parole in conferenza stampa

Vlahovic torna a disposizione contro il Milan dopo aver saltato le partite contro Lecce e Torino per la lombalgia. Ma la titolarità dell’attaccante serbo della Juve a San Siro non è certa. A svelarlo è stato Allegri in conferenza stampa.

VLAHOVIC TITOLARE – «Vlahovic è tutta la settimana che si allena con la squadra e sta bene. Titolare? Non lo so oggi dovrò decidere perché anche lui veniva da un periodo di inattività. Se parte dall’inizio difficilmente avrà tutta la partita nelle gambe, altrimenti sarà un cambio importante. Finalmente lo abbiamo recuperato e sono contento».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI MILAN JUVENTUS

