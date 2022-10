Le parole di Ariedo Braida su Nicolò Fagioli: «Adesso ci vuole cautela, per non bruciarlo e per limitarne l’esposizione»

Ariedo Braida, ad della Cremonese, ha parlato a Tuttosport dell’ex calciatore dei grigiorossi Nicolò Fagioli, che si è preso la scena nella partita della Juve con il Lecce con il gol vittoria. Di seguito le sue parole.

GOL – «Il pensiero di un po’ tutti, credo: mamma mia che gol! Ma Nicolò non mi ha sorpreso, in realtà: ha quei colpi nel suo bagaglio tecnico».

STEP – «Adesso ci vuole cautela, per non bruciarlo e per limitarne l’esposizione. Il percorso di crescita di un giovane è lungo e graduale. Ma, ora, Fagioli è pronto per intraprenderlo: il talento l’ha sempre avuto, adesso è anche maturo di testa e si è sviluppato bene fisicamente».

ASCESA – «Potrebbe aiutarlo ad avere più spazio nelle prossime partite, certo. Ma, in realtà, ora per lui viene il difficile: Nicolò adesso è chiamato a confermarsi ai massimi livelli, lasciandosi alle spalle quella mancanza di continuità che a volte l’ha limitato».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Fagioli, il pensiero di Braida: «Il gol? Bellissimo, ma non mi ha sorpreso» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG