Il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi è sempre più vicino alla cessione. Premier League fortemente interessata

Ieri contro l’Empoli ha deluso notevolmente le aspettative, confermando che ormai il trequartista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi sia arrivato praticamente al capolinea a Bergamo.

Dall’Inghilterra, precisamente la BBC, sottolinea che l’ucraino abbia mercato in Premier League, e attualmente risulta che su di lui ci siano ancora Tottenham e Marsiglia. Non resta che aspettare il mercato invernale per capire quale sarà il futuro di Malinovskyi.

L'articolo Malinovskyi, futuro lontano da Bergamo. Le squadre interessate al trequartista dell'Atalanta proviene da Calcio News 24.

