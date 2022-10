Il fondatore di Libera, Don Ciotti, contro gli ultras dell’Inter: «Inaccettabile svuotare la Curva Nord in omaggio di un pregiudicato»

Continua a far parlare il gesto degli ultras dell’Inter, che durante la partita con la Sampdoria hanno svuotato la curva nord in omaggio alla morte di Vittorio Boiocchi, capo ultras ucciso in un agguato, costringendo anche ad altri tifosi, comprese famiglie con bambini, a fare lo stesso. Tra le persone che hanno condannato il gesto c’è anche il fondatore dell’Associazione LIBERA, don Luigi Ciotti. Di seguito le sue parole.

«È inaccettabile che gli ultrà di San Siro svuotino con prepotenza la curva durante una partita dell’Inter in omaggio al capo pregiudicato ucciso a Milano. Un grave segnale che ancora una volta rischia di passare per banale teppismo. E non lo è. Lo sport va bonificato da ogni illegalità, da ogni prepotenza, da ogni forma di violenza».

L’articolo Curva Inter, Don Ciotti: «Omaggio inaccettabile» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG