Con la sconfitta del Milan a Torino finisce la striscia positiva di imbattibilità dei rossoneri fuori casa, che durava da 17 partite

Dopo la sconfitta contro il Torino cade il record nei top 5 campionati europei di imbattibilità, che si ferma ai 17 risultati utili in trasferta del Milan.

La formazione rossonera non perdeva in trasferta dal 20 novembre 2021: in quell’occasione perse 4-3 con la Fiorentina.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM

L’articolo Cade il record europeo di imbattibilità fuori casa del Milan proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG