Fagioli Juve, nessuna rescissione in vista per il giovane centrocampista: il club bianconero vuole recuperarlo per l’anno prossimo

Stando a quanto riferito da Tuttosport, la Juve non lascia da solo Nicolò Fagioli nel momento più difficile della sua carriera e della sua vita. Non ci sarà infatti alcuna rescissione per il centrocampista, che ieri è tornato ad allenarsi alla Continassa insieme ai suoi compagni.

Il club bianconero offrirà tutto il supporto possibile al ragazzo, che perderà tutto il resto della stagione causa squalifica, ma che tornerà a disposizione nella prossima stagione. Nessuna rescissione, ma tanta fiducia. Avanti con il pagamento dello stipendio e l’aiuto nel percorso terapeutico per venire fuori dalla maledetta ludopatia.

The post Fagioli Juve, nessuna rescissione. Il piano per recuperarlo in vista del prossimo anno appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG