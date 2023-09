Nicolò Fagioli ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le parole del centrocampista della Juventus

Nicolò Fagioli ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le parole del centrocampista della Juventus.

SCORSA STAGIONE – «Credo sempre nei miei mezzi ma non mi aspettavo di fare tutte queste presenze. Quando entravo giocavo 20 minuti, poi c’è stata l’occasione a Lecce e lì poi dovevo giocarmi un posto ogni settimana per essere titolare».



JUVENTUS – «Sono arrivato qui quando avevo 13 anni e ho sempre sognato di essere qua dal settore giovanile, fino alla primavera poi l’Under 23 che ti prepara. Poi l’anno in B mi è servito molto. Sono tornato e ho avuto le mie possibilità e sono stato contentissimo. Indossare questa maglia è un onore e quando vai fuori che sei odiato a me dà motivazioni in più».



DOVE CRESCERE – «Devo migliorare la fase realizzativa, credere di poter far gol, essere pronto».



ALLEGRI – «In campo ti dà molta tranquillità, non è uno che ti aggredisce quando sbagli magari tecnicamente ma si arrabbia se sbagli l’atteggiamento. Quindi devi stare sul pezzo mentalmente durante la partita ma se sbagli tecnicamente è il primo a incoraggiarti».



OBIETTIVI – «L’obiettivo che ci ha chiesto il mister è quello di tornare in Champions League, essere tra le prime quattro, questo è il nostro obiettivo minimo».



NAZIONALE – «Sì il mio sogno è andare all’Europeo ma devo metterci tanta passione e sacrificio».

