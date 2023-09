Juventus Under 17 sconfitta in semifinale del torneo Alba dei Campioni: passa il Torino ai rigori contro i bianconeri

La Juventus Under 17 viene sconfitta in semifinale al torneo Alba dei Campioni. Dopo il 3-3 dei tempi regolamentari firmato Merola, Bibishkov e Montero per i bianconeri, è il Torino a passare ai calci di rigore.

Finisce 7-5 in totale per i granata, che staccano dunque il pass per la finalissima. Resta, comunque, un percorso di crescita positivo per la Juventus di Rivalta.

