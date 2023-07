Fagioli può saltare la tournée negli USA: Allegri lo vuole pronto per quella partita. Il centrocampista sta recuperando dall’infortunio

Come scrive il Correre dello Sport sono giorni di attenta valutazione in casa Juventus sul fronte Nicolò Fagioli. La sua conferma non è in discussione tanto che qualcuno ne pronostica anche un più continuo impiego anche da centrale. Però non è al meglio e continua a lavorare a parte.

Il problema, dopo l’intervento di due mesi fa alla clavicola, sono i contrasti. Lo staff tecnico monitora la situazione e i prossimi test diranno se è il caso che Fagioli voli negli USA o sia più prudente lasciarlo a Torino a lavorare. Perché se non deve giocare, che bisogno c’è di portar- lo laggiù? Invece alla Continassa Fagioli continuerebbe il percorso per arrivare al meglio a metà settembre, per la quarta di campionato contro la Lazio.

