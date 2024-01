Fagioli svela: «Racconto la mia esperienza per essere di aiuto ai più giovani». Le dichiarazioni del centrocampista della Juve

Fagioli dopo il primo incontro all’Ordine degli Psicologi per il suo percorso di recupero dalla dipendenza dalle scommesse ha svelato cosa ha fatto. Queste le dichiarazioni del centrocampista della Juventus.

IL MESSAGGIO CHE LASCIA FAGIOLI – «Io racconto la mia esperienza per essere di aiuto a chi è più giovane di me e non ci deve passare».

LE PAROLE INTEGRALI DI FAGIOLI

