Ennessima frecciata di Adani nei confronti di Allegri: «Il problema non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla»

Continua a distanza la faida tra Lele Adani e il tecnico della Juve, Allegri. L’ultimo capitolo di questo duello, così polarizzante, nell’ultimo intervento dell’opinionista a 90′ Minuto.

«Non c’è assoluzione per nessuna delle componenti. C’è sempre una scusa che porta al giorno dopo ma non c’è mai un percorso lungimirante per poter finalmente crescere. Questo non dura da quattro mesi, ma da ben sedici. Io queste cose le dicevo esattamente un anno fa. Hanno richiamato Allegri per ripristinare vecchi parametri che ormai non valgono più. Il problema della Juventus non è la partita di ieri, ma il fatto che non migliora in nulla».

L’articolo Faida Adani Allegri, l’ultima frecciata dell’opinionista proviene da Calcio News 24.

