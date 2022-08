Hanno ripreso grande vigore le notizie che vedono tanti top club non solo italiani alle prese con il FairPlay finanziario.

Sono tante le squadre che incorreranno in sanzioni per violazioni del FairPlay finanziario, il tutto perché la pandemia ha colpito profondamente anche il mondo del calcio e di conseguenza i bilanci delle società. Essendo un “fattore esterno” ai club, la UEFA dovrebbe infliggere punizioni più lievi rispetto al passato.

Uefa Champions Europa Conference League

Per quanto riguarda le italiane, come spiega Sky Sport, Inter e Roma sono messe leggermente peggio rispetto a Juventus e Milan che rischierebbero solamente una multa dal valore di pochi milioni di euro. Nerazzurri e giallorossi potrebbero pagare multe più salate o andare incontro a limitazioni del numero di giocatori da inserire nelle liste per le coppe europee.

