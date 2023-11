Al Fantacalcio brilla il centrocampista dell’Inter Calhanoglu con dei numeri da capogiro in campionato. Entusiasmo alle stelle

Il Fantacalcio non deve mai mancare, e i giocatori dell’Inter sono sempre quelli più ricercati, idolatrati e messi sempre titolari (il sogno di chi li ha, l’incubo dell’avversario che li affronta).

Uno su tutti? Certo, regna come sempre Lautaro Martinez, ma dall’altra parte anche il centrocampista Calhanoglu sta brillando. 4 goal, 1 assist, una media che si avvicina sempre verso l’8 e come voto minimo un 5 contro la Salernitana. Per il resto, giù il cappello.

L’articolo Fantacalcio, all’Inter brilla Calhanoglu. I numeri del centrocampista proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG