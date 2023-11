La grande occasione per Bisseck e Asllani in casa Inter per riuscire a ritagliarsi un posto al sole tra campionato e soprattutto Champions

Una volta si diceva “attenti a quei due”, però in casa Inter è un detto all’altezza della sua situazione: soprattutto se si tratta di descrivere la situazione sia di Bisseck che di Asllani. Entrambi giovani, entrambi talentuosi, entrambi alla ricerca del loro posto al sole.

Il centrocampista nelle ultime apparizioni in campionato ha fatto ben sperare, e in Champions League può presentarsi un’altra vera opportunità. Dall’altra parte invece ad Appiano Bisseck si è fatto notare assai, in più l’assenza di Pavard può ritagliarsi uno spazio abbastanza importante. Staremo a vedere come si evolverà la situazione domani.

L’articolo Inter, Asllani e Bisseck pronti a stupire. Il tempo gli darà ragione? proviene da Inter News 24.

