Ecco chi prendere tra difesa, centrocampo e attacco per il Fantacalcio, ecco le nuove scommesse dalla Serie A.

Sta finendo il mercato, ma si accende il Fantacalcio, ecco chi prendere tra i nuovi arrivati e tra chi ha cambiato maglia. Difesa, in difesa senza dubbio il top è D. Llorente appena prelevato dalla Roma. Tra gli altri colpi abbiamo il cambio di maglia di Gunter alla Sampdoria che sarà titolare, Troost-Ekong alla Salernitana. Zortea al Sassuolo non ha il posto assicurato, stesso discorso per Zeefuik al Verona. Moutinho dello Spezia parte come riserva.

A centrocampo c’è Duda che può essere fondamentale al Verona, qualche gol può venire da Nicolussi Caviglia alla Salernitana. Cuisance alla Sampdoria non offre molte garanzie. In attacco c’è Thauvin che sarà probabilmente titolare all’Udinese come Brekalo alla Fiorentina. Solbakken alla Roma non è titolare, mentre sono interessanti Gaich e Braaf al Verona. Da non dimenticare Shomurodov allo Spezia dalla Roma.

