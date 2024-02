Biblicamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Michael Folorunsho

La Parabola di Folorunsho

In quel tempo un fantacalcista stava inserendo la formazione.

Egli aveva avuto una serie di infortuni e si disperò e si chiese: “E ora chi posso schierare a centrocampo?”. Il fantacalcista aveva costruito una rosa con numerose alternative, ma le indisponibilità del tempo erano ancora maggiori.

Un altro fantacalcista che aveva udito quelle parole gli si avvicinò. “Mostrami la tua rosa, fratello.”

Il primo fantacalcista gliela mostrò.

“Vedo che hai speso tanti denari per Michael figlio di Folorunsho” disse il secondo fantacalcista al primo.

“I tuoi occhi non mentono” rispose il primo fantacalcista.

“E perché non lo schieri?” chiese il secondo fantacalcista.

“Fratello. Ho speso tanti denari per Michael figlio di Folorunsho. Ma devi anche sapere che gioca contro la Juventus da Augusta Taurinorum.” spiegò il primo fantacalcista.

“Devi avere fiducia nelle tue azioni. Lo hai scelto e tanti denari hai speso. Sei forse stato obbligato da un demonio?” chiese il secondo fantacalcista.

“No. Nessun demonio mi ha tormentato.” rispose il primo. E dopo quelle parole lo schierò.

Il giorno successivo quel centrocampista scese in campo.

Michael Folorunsho giocò come guidato da un sacro spirito e al minuto numero XI disegnò una parabola nel cielo. Era la scia di una cometa santa che portò il pallone dal piede dell’uomo all’incrocio dei pali della porta. Egli elargì anche un assist nel tempo secondo. La sua squadra ottenne un risultato da ricordare nei secoli dei secoli.

Il primo fantacalcista dopo avere assistito a questo miracolo chiamò a sé il secondo fantacalcista: “Fratello, rallegrati con me! Gaudio e giubilo hanno accompagnato la mia notte! Io ti onoro per avermi consigliato!”

Ma il secondo fantacalcista aveva la tristezza nel volto e la rabbia nella voce e così egli rispose: “Te l’ho consigliato perché giocavamo contro e io pensavo di recarti danno e infamia con una sua prestazione indecente. Vattene dunque da me, e prendi il tuo giubilo e il tuo gaudio e dirigiti nel lerciume.”

