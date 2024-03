Romanticamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi sono in due: Michele Cerofolini e Nikola Krstovic.

Romanticamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi sono in due: Michele Cerofolini e Nikola Krstovic.

Oh finalmente una domenica pomeriggio bella libera.

Senza impegni, senza pranzi con i parenti, senza la rompiscatole che se n’è andata per centri commerciali. Ahh… Goduria! Ci voleva.

Allora, vediamo un po’ chi gioca. Beh, cavoli, bella: sfidona salvezza, tutti alle 15.00, spettacolo.

Mmm… ma sì, andiamo su Frosinone-Lecce che qualcuno l’ho pure schierato mi pare. Sicuro ho messo il purti. Grande Cerofolini. Ci sta un bel clean sheet, daje Michele.

Ok, birra ghiacciata, e si vola! E la rompipalle a fare shopping! Figata!

Dai però, non male come partita, se la giocano… occhio, mischione… Uuu! Cheddira! Di nuovo lui! Bravo, sono contento.Chi ce l’ha Fammi controllare… Ah niente, non l’ha messo. Aspetta, contro chi sono io invece? Ciccio era lo scorso turno, ha sculato di brutto come sempre, va beh. Contro Pelo forse? No lui la prossima. Ahahah! Bella! “Contro-Pelo”! Gliela devo raccontare a Pelo… Ma come mi vengono! No, comunque questa sono contro Darione. Bella sfida, dai, siamo in zona premi entrambi.

Non perdere palla, appoggiati dietro… no, non così! Nooo! Ecco, lo sapevo. Rigore. Mannaggia all’animaccia sua, ma chi era quello con sto passaggio scellerato… Dai… Rigore contro il mio Cerofolini. Ma porca… Va beh dai, sia mai che lo para. Chi lo tira però? Rafia E perché? Non mi ricordo, è lui rigorista Mah. Oh, il telefono, chi è che stressa La scassamaroni? No. Darione? Cosa vuole? Non ci posso credere… ha lui Rafia… ma che culo c’ha, non è possibile, tutti io li becco!

Non è detta l’ultima parola però… Dai Cerofolini fammi questo regalo… Dai Cero… dai… oh non ci credo! Parato! Grande Cero sei il mio idolo! Ahahah! Adesso scrivo subito a Darione, quell’infame! Anzi, un bel vocale! “Ehi Darione! Gran bel rigore eh, bravo bravo il tuo Rafia! Cerofolini ringrazia!”

Ma che bello è?! Che fantastica domenica! Il fanta va alla grande e quella palla al piede a comprarsi borse e scarpe!

No, ferma. Che succede?? Perchè da ritirare? Non è possibile dai… per una volta che mi parano un rigore… Va beh, Cerofolini fammi il doppio miracolo, alla Carnesecchi dai. Perché non lo tira più lui? Rafia te la fai sotto? E chi calcia allora. Va Krstovic? Ma è mio! Non l’ho messo però, fammi controllare… e infatti, primo panchinaro… però Dia non ha giocato! Mi entra lui! Oh Madonna. Ok, non perdiamo la calma. Allora, se fa gol Krstovic lui fa +3, Cero fa -1, viene fuori un +2 che comunque non è male. Se invece glielo para, Krstovic -3, Cero +3, ma mi rimane la possibilità del clean scheet. Ok dai, alle brutte si annullano bonus e malus. E il pomeriggio senza la tritaballe me lo godo comunque.

Non può succedere niente di grave.

…“Pronto, amore. Sono io, cucciola. Come stai? Mi fa piacere sentirti, mi mancavi. Dove sei? Ah fin lì? Posso venire anch’io? Perché scusa, voglio passare del tempo con il mio amore, che c’è di male. Va bene, mi fa piacere ci sia anche tua cugina. Ma no, puoi capire, mica dicevo sul serio, mi sta simpatica. E poi è la cugina del mio amore adorato. Allora vengo, ok? Come? No no, non so nemmeno chi gioca, e poi sinceramente il fantacalcio mi ha un po’ stufato, non lo seguo più tanto. Ok amore, a tra poco. Quanto mi manchi. Ciao”

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG