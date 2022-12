Ecco cosa dice l’esterno del Verona, con un passato all’Inter ricorda quando era in nerazzurro Faraoni a Cronache di Spogliatoio.

Sono queste le parole di Davide Faraoni, l’esterno del Verona, parla della sua esperienza passata all’Inter, così l’ex nerazzurro a Cronache di Spogliatoio: “Io, in Prima Squadra all’Inter. Mi rendo conto solo adesso di quanto fossi in una dimensione non reale. In un sogno, direi. Avevo l’incoscienza di un ragazzo, e questo mi faceva giocare con tranquillità. Ora, qualche mese dopo, ho realizzato e di colpo ho capito quanto sia difficile restare in Serie A. Questa riflessione, negli ultimi tempi, mi aveva penalizzato. Non ero alla loro altezza, non potevo restare all’Inter.“

Conclude così: “Sono arrivato dopo il Triplete, non c’entravo niente con loro, né tecnicamente e né fisicamente. Avevo bisogno di andare via: mi misi in gioco all’Udinese. Aver fiducia, stare in panchina e poi rientrare. Non posso andare a casa da perdente, secondo me quello che hanno gli stranieri quando vengono qui è proprio questo: non possono permettersi di tornare indietro, non hanno scelta. Sono più cattivi proprio per questo. Spesso, gli italiani sono nella comfort zone. Caratterialmente ci mangiano per questo motivo, hanno meno scelte“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG