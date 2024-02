Massimiliano Farris ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma nella 24^ giornata di Serie A: le dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Farris a DAZN dopo Roma Inter:

SECONDO TEMPO – La chiamata di Inzaghi? C’è stata una comunicazione tra il mister che era carico e il tramite siamo stati noi dello staff. Sono cose che sapevano anche loro. Il primo tempo non è stata l’Inter che siamo abituati a conoscere, c’è merito della Roma che ha avuto un ottimo impatto sulla gara. Abbiamo preso due gol evitabili e nel secondo tempo è venuto fuori il motivo per cui questi ragazzi sono straordinari. Questo è un gruppo che se viene stimolato, soprattutto in allenamento, è un piacere stare con loro

AVVERSARIE – Possono sbagliare una ventina di minuti di un tempo, però deve essere un monito perché giocare contro squadre come la Roma è difficilissimo. Anche una squadra come la nostra, che sta facendo numeri incredibili, non basta perché quelle dietro non mollano. Le squadre che andiamo ad affrontare mettono tutto in campo e possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo è mancato creare la superiorità numerica, ci aspettavamo una pressione più alta della Roma. Questo è uno stadio che spinge, il secondo gol una ripartenza che potevamo evitare. Nel secondo tempo il centrocampo ha alzato il livello

ROMA- L’input alla fine del primo tempo era trovare le posizioni dei centrocampisti e sfruttare la presenza dei quinti. Questo ci ha permesso di palleggiare meglio e la Roma ad allungarsi. C’è tanta qualità da parte dei ragazzi, non era una partita semplice. Tenere le squadre dietro lontane è importantissimo anche se sappiamo che non molleranno. Questo era un campo inizialmente veloce, poi più pesante. I ragazzi hanno aumentato la velocità delle giocate. L’Inter del secondo tempo è l’Inter che conosciamo.

ARNAUTOVIC E SANCHEZ – Arnautovic e Sanchez sono importanti, quando entrano danno il contributo. La voglia della squadra, anche sul 3-2 di andarla a chiudere per non rischiare. L’Atletico? Ancora non abbiamo messo la testa su questa partita se non visionando le partite dell’Atletico. Prima c’è la Salernitana, l’Atletico è una grandissima squadra abituata a giocare queste partite. Laa studieremo con calma con San Siro che ci darà una grande mano

L’articolo Farris a DAZN: «Ecco cosa ci è mancato nel primo tempo. Su Arnautovic e Sanchez posso dire questo» proviene da Inter News 24.

