Massimiliano Farris ha parlato di Roma-Inter in conferenza stampa invitando i suoi a non rilassarsi come fatto nel primo tempo. “Abbiamo preso gol su palla inattiva sul quale sprechiamo tante ore di lavoro. I ragazzi lo sanno che non si sono mossi bene. Su una ripartenza, potevamo gestirla meglio. Importante la reazione. Deve essere un monito il primo tempo. Non ci dimentichiamo che la Roma non aveva perso in casa se non con il Milan. Ribaltarla con le nostre qualità è un bel segnale. Lukaku? Non l’ho visto Romelu, mi dispiace. Lo avrei salutato volentieri. Non si può in serie A sottovalutare nessuna partita. La sconfitta contro il Sassuolo deve essere una cicatrice importante, ce la guardiamo e ce la ricordiamo bene. Senza pensare alla classifica”.

“Quello che ha fatto l’Inter è importante. La squadra ha rimesso a posto quella che sembrava una partita in salita. Inter e Roma hanno messo in campo tanta qualità, su un campo difficile. Nel secondi tempo l’abbiamo alzata ulteriormente. E venuta fuori una partita strepitosa”.

“Abbiamo fatto numeri straordinari ma sembra che non sia sufficiente, dietro le squadre rimangono attaccate. C’è grande orgoglio. La cosa che mi ha impressionato è la reazione di grandissima lucidità. La squadra l’ha ribaltata di giocate. Sul 3-2 stanchissimi hanno avuto la forza e la voglia di cercare il quarto gol per chiuderla. Questo è molto importante”.

“La squadra prepara le partite, cerchiamo di migliorare le posizioni. Abbiamo alzato baricentro e intensità. Thuram, Lautaro hanno i titoli ma Arnautovic e Sanchez sono entrati come tutti gli altri cambi e ci hanno dato una grande mano”.

