Il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, ha parlato nel pre-partita di Torino-Inter dell’aria che tira in casa nerazzurra

Ecco le dichiarazioni rilasciate dal vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, alle varie emittenti presenti nel pre-partita di Torino–Inter:

DAZN– «Scelte in attacco fatte nell’ottica di scheirere un attacco importante, con Edin (Dzeko, ndr) e Correa dall’inizio sarebbe stata la stessa cosa. È il reparto che ci ha dato una mano per raggiungere i traguardi che abbiamo raggiunto: abbiamo sistemato il campionato, vinto la Coppa Italia ed ora vogliamo chiudere il bene campionato bene prima di pensare alla finale di Champions. Dimarco e Mkhitaryan? Mkhi sta procedendo, l’obiettivo è portarlo a Istanbul. Federico, proprio perché non abbiamo esigenze particolari di campionato, aveva un piccolo affaticamento e abbiamo preferito lasciarlo a riposo: si allenarà con noi da lunedì»

L’articolo Farris: «L’obiettivo è portare Mkhitaryan a Istanbul» proviene da Inter News 24.

