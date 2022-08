I biancocelesti hanno già realizzato molti acquisti e quindi per realizzarne altri servirà prima cedere qualcuno.

Se non ci saranno cessioni la Lazio rimarrà così com’è: appare però difficile che non ci sia proprio nessuna uscita. Il nome più caldo in tal senso è quello di Francesco Acerbi, il difensore finito ai margini della rosa per contrasti insanabili con la tifoseria. Lotito continua a chiedere 5 milioni ma appare difficile che la situazione si risolva in tempi rapidi e soprattutto a queste cifre.

Claudio Lotito

Secondo il Corriere dello Sport Inter, Milan, Juventus e Atalanta potrebbero pensare all’ex Sassuolo negli ultimi giorni di mercato a costi molto inferiori rispetto alla richiesta laziale. Una cessione può sbloccare il mercato in entrata: Sarri chiede un terzino sinistro, Reguillon e Emerson Palmieri sono nomi in uscita da club inglesi che possono essere valutati.

