La Juve dopo i rallentamenti per Depay, starebbe pensando nuovamente a Martial: occasione low cost per i bianconeri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese non è una prima scelta ma l’arrivo dello United per Rabiot potrebbe essere un modo per allacciare i rapporti anche per l’attaccante.

L’articolo Juve Martial, il francese occasione per i bianconeri: le ultime proviene da Calcio News 24.

