Il dirigente Marco Fassone, con un passato anche in nerazzurro, ha espresso il suo parere sulle big di Serie A.

Radio CRC ha intervistato Marco Fassone che ammette di avere ancora un legame particolare col club nerazzurro. “Il Napoli? Può darsi che ci sia un po’ di appagamento, abbiamo visto situazioni simili anche in altri contesti. Poi non dimentichiamoci che c’è stato un cambio d’allenatore importante. Sono stati fatti alcuni cambiamenti uniti ad un po’ di appagamento e possono arrivare risultati negativi”.

“Anche l’anno scorso di questi tempi non si sarebbe detto che il Napoli non avrebbe fatto la cavalcata che ha fatto. La squadra più completa mi sembra l’Inter. Sulle altre ci sono stati tanti cambiamenti e si dovrà vedere come saranno metabolizzati. Le squadre per le quali ho avuto l’onore di lavorare mi sono rimaste nel cuore. Sono legatissimo emozionalmente all’Inter, al Milan e al Napoli per esempio. Guarderò il derby da spettatore neutrale con la consapevolezza che l’Inter sia leggermente più avanti”.

