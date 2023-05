Domani sera il Milan affronterà la Sampdoria in campionato. Contro i blucerchiati Giroud mira ad interrompre il digiuno di gol

contro la Sampdoria all’andata ha segnato uno dei suoi otto gol stagionali in campionato (l’unico in trasferta). A Oli la rete in Serie A manca da 6 partite e la doppia cifra è lontana solo due marcature.

