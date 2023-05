Christophe Galtier, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Auxerre. Le sue parole su Donnarumma

«Gigio è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso nel leggere le traiettorie. È un grande punto di forza, occupa tanto spazio, ha grandi riflessi e fa parate decisive. Sta iniziando a dirigere la sua difesa ma ha bisogno di essere ancora più aggressivo. Non può ammettere, quando siamo in vantaggio 3-0, di subire gol, deve essere più esigente con se stesso, ma anche con i compagni, per diventare uno dei migliori portieri del mondo»

