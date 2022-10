Il Milan domani affroterà la Dinamo Zagabria. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Giroud che quando gioca in trasferta in Champions..

Il Milan domani affroterà la Dinamo Zagabria. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Giroud.

Il francese, già a segno nella gara d’andata, vanta 19 reti segnate in carriera in Champions League. Di queste, ben 14 sono arrivate in trasferta, il 74%: nella storia della competizione soltanto il tedesco Timo Werner ha una percentuale più alta, considerando i giocatori che hanno realizzato almeno 15 gol.

The post Fattore Giroud: i numeri del francese in trasferta in Champions appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG