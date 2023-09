Olivier Giroud, attaccante rossonero, sempre più decisivo in questo Milan. L’attaccante francese ha preso parte ad almeno un gol…

Olivier Giroud, attaccante rossonero, sempre più decisivo in questo Milan. L’attaccante francese ha preso parte ad almeno un gol in ognuna delle ultime otto presenze in A (nove reti e tre assist).

Dal 2004-05 solo Ibrahimovic (due volte) aveva preso parte a reti per almeno otto gare consecutive.

