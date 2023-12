Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. Un possibile fattore può essere Giroud, il dato sul francese

Fattore Giroud. Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in campionato. Un possibile fattore può essere l’attaccante francese, il dato:

ha segnato cinque gol nelle prime sei presenze fuori casa in questo campionato. Solo Zlatan Ibrahimovic è riuscito a realizzare più reti in trasferta in una stagione di Serie A dopo aver compiuto 36 anni (sette nel 2019-20/ otto nel 2020-21/sette nel 2021-22)

The post Fattore Giroud: il francese mette nel mirino Ibrahimovic, il dato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG