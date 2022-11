Sono queste le parole dell’operatore di mercato Enrico Fedele che chiama in causa l’Inter nella lotta scudetto.

L’operatore di mercato e tifoso del Napoli, Enrico Fedele chiama in causa l’Inter nella lotta scudetto, ecco cosa dice a Ottochannel: “L’Inter è la rivale del Napoli, che è favorito. Maledetta sosta mondiale, boccio i fantasmi del complottismo. Mi preoccupano le troppe occasioni concesse di recente. Gli ultimi 15’ contro l’Udinese sono figli di una superficialità che il Napoli non può assolutamente permettersi, io me li sarei mangiati già negli spogliatoi.”

Conclude così: “Io non temo nessuno, l’Inter, che è però a -11, è la squadra più attrezzata per dare fastidio agli azzurri, che per me hanno già vinto il campionato. Per questo definisco maledetta la sosta, perché si potrebbe perdere ritmo, mentalità e una marcia che al momento è di 2-3 volte superiore alle altre squadre. Piuttosto evitiamo di dare corpo alle ombre, evitiamo i fantasmi dei complotti, degli arbitri contro e del potere del Nord. Pensiamo solo al Napoli!“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG