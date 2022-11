L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta parla così da invitato alla presentazione del nuovo libro di Bellinazzo.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter parla così alla presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo alla Feltrinelli del Duomo di Milano, intitolato “Le nuove guerre del calcio”, ecco cosa dice: “Nella tua prefazione c’è un’evocazione del modello di calcio romantico defli anni ’60, ’70 e ’80 che oggi sta scomparendo. Come tu hai sottolineato, ho vissuto tanti cambiamenti, la prima domanda che devo pormi è: cosa è una squadra di calcio? E’ un fenomeno sportivo, sociale, di aggregazione, è un contenitore di tanti valori.“

Conclude così: “Oggi sicuramente è business, ma anche un gioco in cui si vivono emozioni contrastanti come la vittoria e la sconfitta. In questi 40 anni ho accompagnato questi cambiamenti radicali: siamo passati dal calcio degli anni 40′, in cui per descrivere un gol ci voleva una raccolta di poesie di Saba, ai giorni d’oggi che l’esplosione di gioia viene soffocata dal Var, uno strumento tecnico indispensabile che serve per far diminuire gli errori, anche se non è la perfezione“.

