Ecco le parole di André Onana, il portiere dell’Inter discute così sul YouTube di Rinat: “Sono molto contento di essere qui. Samir è un grande portiere, a 38 anni sta facendo ottime cose; è il modo per poter giocare per tanti anni.“

Conclude il portiere: “Alla fine, quando sei alla Masia ti trovi in una comfort zone. Quindi non è facile quando sei comodo e decidi di andare via senza sapere cosa ti aspetta lì fuori. Il passaggio dal Barcellona all’Ajax alla fine è andato abbastanza bene, anche se è stata dura. Perché vai in un Paese totalmente differente, a 18 anni e senza conoscere la lingua. Lì si parla olandese e inglese e io non parlavo nessuna delle due. Dal caldo di Barcellona, poi, sono passato ad allenarmi a -10 gradi. E’ stato tutto molto diverso per me che venivo da un Paese caldo come il Camerun. All’inizio è stato difficile, ma ne è valsa la pena“.

