L’ex dirigente Enrico Fedele a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del match di stasera tra Milan e Napoli:

Chi arriva meglio alla sfida E quanto peseranno le assenza di Leao e Osimhen?

«È molto più svantaggiato il Milan dall’assenza di Leao che il Napoli da quella di Osimhen. Leao ad oggi è il 70% dei rossoneri. Ad oggi dò qualche chance in più alla squadra di Spalletti»

Il Napoli oggi è più forte di quello dello scorso anno?

«Non vorrei che facciamo fuoco e fiamme come lo scorso anno e poi sappiamo come è andata a finire. Ma ammetto che la partenza di quest’anno è davvero forte. Mi chiedo: quelli che se ne sono andati hanno vinto poco, ma questi arrivati ora che hanno vinto? La fame non basta, c’è bisogno della qualità»

Fa crescere di più i suoi giocatori Pioli o Spalletti?

«Spalletti fa parte di quella categoria di allenatori sofferenti, mai contenti, ma insegna calcio. Pioli invece è un capitano non giocatore, è più gestore»

