Fedez: «San Siro solo per i concerti? Economicamente non sostenibile» Le parole del rapper

Interpellato sul tema San Siro, con il possibile abbandono dell’impianto da parte di Inter e Milan, ha parlato anche il rapper Fedez.

«Vado per logica: mantenere lo stadio solo per i concerti prevede che debba vivere solo in estate quindi non so se economicamente sia sostenibile. Tutta la parte invernale, eccetto che si preveda un copertura, è da escludere»

