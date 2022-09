L’ex Galatasaray Sofiane Feghouli ha parlato ai media turchi rivelando i retroscena del suo addio al club turco. Le dichiarazioni

La confessione dell’esterno Feghouli sull’addio al Galatasaray:

LA CONFESSIONE – «Amo sinceramente il club, ho ricordi indelebili. Il calcio è la mia passione e la mia professione. Per cinque stagioni ho accettato che mi pagassero lo stipendio in ritardo. Ho rivendicato ciò che mi apparteneva, non ho rubato nulla e non ho chiesto interessi. Abbiamo vinto tante cose insieme e il rispetto tra le parti deve continuare».

