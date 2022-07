L’attaccante della Lazio Felipe Anderson è molto motivato all’inizio della nuova stagione.

Felipe Anderson ha parlato in conferenza stampa del modo di lavorare del tecnico Maurizio Sarri. “Sto molto bene, sono molto motivato. Ho trovato tutti i compagni carichi, felici e contenti. Abbiamo già in mente molte cose che abbiamo imparato lo scorso anno e questo ci aiuterà a lavorare al meglio. Auguro tutto il meglio a chi è andato via, ora dobbiamo pensare al futuro. Ho già parlato con Marcos Antonio, è un bravo ragazzo già molto voglioso di lavorare, imparare e conoscere il gruppo”.

Stefano Pioli

“Lo scorso anno dovevamo imparare molto, ci è servito un po’ di tempo. Nel finale di stagione si è vista la mano di Sarri. Quest’anno ci sarà qualcosa da aggiungere, ma siamo molto motivati perché se togliamo gli errori e continuiamo sulla strada intrapresa possiamo fare bene. Quando ero qui con Pioli avevo una mentalità diversa, sono passati molti anni e lo stile di gioco di Sarri è molto diverso. Con i due tecnici c’è uno sforzo diverso all’interno della partita, Sarri vuole comandare la partita e ci si riposa con il pallone tra i piedi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG