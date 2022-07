Il Milan ha presentato alla stampa il suo nuovo attaccante Divock Origi che arriva a parametro zero dal Liverpool.

Divock Origi mostra tutta la sua felicità e la voglia di cominciare gli allenamenti nel corso della conferenza stampa di presentazione al Milan. “Sono stati decisivi per me. Maldini per me è una leggenda del calcio, Massara ha contribuito a costruire un grande percorso. Ho sentito la storia del club e la sua cultura. E’ un piacere giocare in questo stadio, La Scala del calcio. E’ bellissimo sentire questo allineamento tra tifosi e squadra, i grandi club si costruiscono così”.

Olivier Giroud

“Ho guardato Giroud segnare gol importanti, come quello contro l’Inter. Per raggiungere certi obiettivi servono allenamento, serietà, concentrazione, capacità di recupero. Nel calcio, se hai continuità, tutto questo si può raggiungere. Qui c’è un progetto speciale, l’eredità del Milan è qualcosa che si tramanda di generazione in generazione e si sposa bene con la mia mentalità. Poter portare le mie qualità qui è un onore. Van Basten, Shevchenko, Inzaghi. Devo ispirarmi a loro ma allo stesso tempo fare il mio percorso. Big Rom è un grande giocatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare grandi giocatori; bello essere in Serie A con tanti giocatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG