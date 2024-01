Fenucci (ad Bologna): «Il primo rigore è molto dubbio. Ho parlato con Massa e mi ha detto». Tutte le dichiarazioni

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato a margine della commemorazione di Arpad Weisz al Dall’Ara delle decisioni arbitrali nella gara contro il Milan. Le parole riprese da Gazzetta.it

NO AL RAZZISMO – «Anzitutto, dire in questa sede che la forza di comunicazione dello sport credo vada utilizzata per finalità sociali per tutti quelli che sono i progetti di inclusione, di tolleranza zero: quello che è successo ieri, in accordo col Milan, allo stadio San Siro è stato un episodio molto bello, con la gente che ha acceso tutte le luci per dire no ad ogni forma di razzismo».

SUL RIGORE E L’ESPULSIONE DI THIAGO MOTTA – «L’allenatore può incidere su ciò che controlla. Recentemente abbiamo fatto una riunione in Lega per il clima arbitrale che si è instaurato e abbiamo deciso di tenere i toni bassi: ho già detto ad inizio campionato in occasione di un episodio molto importante che quando interveniamo sugli arbitri è per sensibilizzare il sistema a migliorare: l’oggettività fra arbitro e Var va ricercata».

SUGLI EPISODI – «Dopo la gara ho parlato con l’arbitro Massa e lui ha ritenuto che la sua decisione fosse corretta: la rispettiamo ma credo fosse un episodio molto dubbio. L’errore zero è impossibile ma è anche doveroso da parte nostra confrontarsi con la Federazione per migliorare il sistema. Certo però che gli errori gravi, soprattutto quelli che riguardano la valutazione arbitro-var, debbano essere ridotti al limite e se possibile addirittura evitati».

