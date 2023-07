Ferdico (capo della Curva Nord): «Lukaku piccolo uomo. Cuadrado? Qua deve fare l’uomo e non il pagliaccio»

Marco Ferdico, capo tifoso della Curva Nord dell’Inter, ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha parlato dell’arrivo di Cuadrado e dell’addio di Lukaku.

«Lukaku? La storia parla da sola penso non ci sia da aggiungere niente a quanto abbiamo già scritto. Posso capire che se ne sia andato una volta perché ha salvato i conti della società. La curva lo ha riaccolto contro tutti perché lo stadio non lo voleva. E forse lo stadio aveva ragione. Si è comportato in maniere ignobile, si è preso una settimana di tempo in cui non ha risposto a nessuno. La società ha fatto bene a scaricarlo. Il suo avvocato trattava con la Juventus mentre Marotta e Ausilio parlavano con il Chelsea. Lukaku si è comportato come un piccolo uomo, che poi è quello che è. Non ti puoi rimangiare quello che hai detto. Per noi è un capitolo chiuso, rinnovo i complimenti alla società per come si è comportata.

Cuadrado arriva all’Inter è la prova che nel calcio moderno non ci sono più bandiere o valori. Nel prendiamo atto, noi non possiamo andare da Zhang a dire di non comprarlo. Abbiamo espresso il nostro dissenso perché Cuadrado si è comportato in un modo che a noi non piace. La società ci ha garantito che potremo fare due chiacchiere con lui. All’Inter si deve comportare da uomo e non da pagliaccio, le scenette che ha fatto finora alla Juve non sono tollerate. Starà a lui dimostrare di farsi rispettare perché finora non ha il nostro rispetto. Abbiamo chiesto un incontro ma non l’abbiamo ancora ottenuto. Non passi il concetto che la curva va a minacciare Cuadrado. Si spiegherà che qui si deve comportare in modo diverso. Nessuna minaccia da parte nostra, ci mancherebbe e voglio ribadirlo. E’ uno che dato uno schiaffo in faccia ad Handanovic, che è il nostro capitano. Secondo voi gente come Barella e Lautaro che hanno visto Cuadrado prendere un rigore per una simulazione come lo accoglieranno?»

