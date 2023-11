Ferguson Juve: discorsi rimandati solo all’estate. La posizione del Bologna per il suo centrocampista scozzese

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Lewis Ferguson è un altro giocatore che piace molto al mercato Juve. Dalle parti della Continassa viene apprezzato l’impatto avuto in Serie A dal calciatore scozzese, con Thiago Motta che sta esaltando le sue qualità.

Per ora i rossoblù non lo ritengono cedibile, a meno di offerte irrinunciabili. La Juventus non può fare follie di mercato, ma l’estate prossima potrebbe ragionarci su con un’offerta piuttosto interessante per tutti.

The post Ferguson Juve: discorsi rimandati all’estate. La posizione del Bologna per il suo centrocampista appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG