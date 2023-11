Massimo Orlando ha rilasciato un’intervista, parlando così in vista di Fiorentina Juve di domenica al Franchi

Intervistato da TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Fiorentina Juve, in programma domenica al Franchi.

FIORENTINA JUVE – «Beltran deve giocare, due gol in coppa e poi a Roma con la Lazio il primo tempo ha fatto molto bene. La Fiorentina è arrabbiata per i due ko di fila con Empoli e Lazio, penso che chi è in forma deve giocare in questa partita. Devi dare continuità agli attaccanti. Per me la Juve rischia tanto, per l’ambiente, perché la Fiorentina è arrabbiata e la squadra c’è. La Juve farà tanta fatica. La Fiorentina ma partire dal basso e partirà con Arthur, quindi la Juve gli metterà addosso un uomo. Il brasiliano con la Juve non è riuscito ad esprimersi ma a Firenze sta facendo molto bene».

The post Orlando ha un messaggio per la Juventus: «Rischia tanto con la Fiorentina, farà molta fatica» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG