Il Bologna vorrebbe 25 milioni per cedere Lewis Ferguson. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse della Juve e del Napoli

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli si unisce alla corsa per Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna, sul quale ci sarebbe anche dalla Juve.

Il club felsineo, però, se decidesse di cederlo vorrebbe incassare fino a 25 milioni di euro e in di un’asta la cifra potrebbe aumentare. Dunque, in estate si preannuncia una corsa piuttosto agguerrita per arrivare a Ferguson.

